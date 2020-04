Kappers hebben jeukende handen: "Jonge, jonge, ik zie toch een uitgroei!"

HOOFDDORP - Kapper Henk Bekker van Hair Company kijkt uit naar de dag dat zijn vier zaken weer open mogen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat premier Rutte in zijn toespraak vanavond een versoepeling van de coronamaatregelen aankondigt.

De kapsalons van Henk Bekker zijn al helemaal voorbereid op de nieuwe anderhalvemetersamenleving. "We hebben op papier een protocol gemaakt. Hoe gaan we met klanten om? Welke afstand moeten we houden? Tot aan het schoonmaken van de wc's aan toe."

Contactberoepen

Maar kappers zijn contactberoepen en dat maakt het niet makkelijk om je werk te doen. Ook niet na een versoepeling van de coronamaatregelen. Voor een deel kun je het oplossen door de middelste van drie kapperstoelen vrij te houden zodat er toch afstand is, zegt Bekker. Maar ideaal is het niet. "We gaan niet klanten in hun gezicht hoesten en proesten en andersom gebeurt dat ook niet, maar we moeten nu eenmaal dicht bij de mensen zijn."

100 jaar

Bekker hoopt snel dat hij weer open kan. Hij heeft net de belastingaangifte betaald en 'het vet is nu wel van de botten'. De kapper wil de crisis alleen maar positief benaderen want zijn bedrijf bestaat 100 jaar. "Ik zou er doodziek van worden als ik nu zou moeten stoppen."

Een feestje

En dus kijkt de kapper alleen maar met vertrouwen naar de persconferentie van Mark Rutte en vooral naar de toekomst. "Als kapper is het wel een feestje om nu op straat te lopen. Ik zie toch een uitgroei in kapsels, jonge, jonge! Je ziet dat mensen de kappers nu meer waarderen en dat is de positieve zijde van de crisis."