Geen publiek bij dodenherdenking Tata Steel, wel een film

VELSEN-NOORD - Op 5 mei vindt de 75e dodenherdenking bij Tata Steel plaats zonder publiek. De staalfabriek maakt vanwege de coronamaatregelen wel een film van de plechtigheid, die terug te kijken is via de website van Tata Steel.

Bij de plechtigheid zijn de directeur van Tata Steel, Hans van den Berg, en Gerrit Idema van de Centrale Ondernemingsraad (COR) aanwezig. De film wordt later gepubliceerd via de onlinekanalen van Tata Steel.

Corona in de IJmond

