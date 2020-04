Hondeninstructrice maakt zich zorgen over overprikkelde honden en 'troostdieren'

PURMER - Het coronavirus beïnvloedt ons leven al ruim een maand. Maar niet alleen ons dagelijks leven, ook dat van honden is flink veranderd. Omdat we masaal thuiswerken, krijgen viervoeters veel meer aandacht en dus ook veel meer prikkels. "Belangrijk is dat mensen goed naar hun hond kijken."

"Honden vinden het vervelend om alleen thuis te zijn en dat zijn ze nu bijna niet", vertelt Willemijn van den Berg, hondeninstructrice bij hondenvereniging A.K.C. Waterland. "Aan de andere kant gaan mensen ineens heel veel met hun hond doen. Dan is het belangrijk dat mensen op tijd begrijpen als hun hond te druk of dol wordt en dat ze de hond met rust laten", vult ze aan.

NH Nieuws

In de buurt van het huis van Willemijn ligt het Purmerbos. Een plek waar het deze dagen heel druk is met mensen en hun trouwe viervoeters. Dit komt deels door het lekkere weer, maar ook doordat de hondenbaasjes veel meer tijd hebben. "Normaal kom ik om 16.00 uur thuis van mijn werk en nu ben ik de hele dag thuis. En ga ik veel meer weg met m'n honden", aldus een hondenbezitter. Dan iets anders: de troostdieren. Dat zijn huisdieren die mensen juist nu nemen voor wat extra gezelschap in deze moeilijke tijd. Van den Berg plaatst hier haar vraagtekens bij. "Als mensen vandaag beslissen dat ze morgen een hond willen en als dat ook lukt, dan moeten die mensen zich wel achter de oren krabben. Is die hond namelijk wel van een goede fokker en hebben deze mensen er wel goed over nagedacht?"