Vermissing op de Toolenburgerplas: politie verspreidt foto van kano

Volgens een fotograaf die ter plaatse was, is het de derde melding van een te water geraakte persoon binnen twee dagen. De eerste twee meldingen bleken later vals alarm. Ook in dit geval is er vooralsnog niemand aangetroffen.

De veiligheidsregio heeft een foto verspreid van een kano die vermoedelijk gelinkt is aan de vermissing. Deze kano zou rond 17.30 uur voor het laatst gezien zijn bij de Toolenburgerplas.

Ze vragen mensen die de kano denken te herkennen de brandweer zo snel mogelijk te bellen via 112.