Plaquette Joodse slachtoffers Hoorn onthuld op station: "Het houdt generaties bezig"

HOORN - "Het is een mensenleven lang geleden. Het houdt generatie na generatie bezig, nog steeds en zo moet het ook. We moeten blijven beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is." Burgemeester Jan Nieuwenburg onthulde vanmiddag, samen met Eddy Boom, voorzitter van Comité 40-45, een plaquette ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers uit Hoorn.

De plaquette, met daarop de namen van 16 slachtoffers, hangt aan de zijkant van de muur van het stationsgebouw. De plek waar exact 78 jaar geleden de Horinezen met Joodse afkomst gedwongen op de trein werden gezet naar Amsterdam.

Christine Kerkmeijer – de Regt zag het gebeuren vanuit haar woning op Noorderstraat 18A. Ze beschreef het in haar dagboek: "Er stonden heel wat mensen aan het station en ze werden nagewuifd." Het was een begin van een reis naar het einde van hun leven. Alle Joodse stadsgenoten werden naar concentratiekampen gebracht en kwamen daar om het leven.

Documentaire

Vanwege het coronavirus kon niemand vandaag getuige zijn van de onthulling van de plaquette. Daarom heeft de gemeente Hoorn in samenwerking met Comité 40-45 een documentaire gemaakt over het verschrikkelijke moment over de weggevoerde Hoornse Joden. Deze documentaire is hierboven te zien, op de site van Vrijheid in Hoorn en zal vanavond te zien zijn op de tv-zender van mediapartner Weeff.