Schip met Noord-Hollandse scholieren terug in Nederland: "Ontvangst was ontzettend machtig"

NOORD-HOLLAND - Het Zeilschip de Wylde Swan met aan boord zes scholieren uit Noord-Holland is zojuist aangekomen in Harlingen. Het schip strandde ruim een maand geleden in de Caraïben, door de uitbraak van het coronavirus mocht het schip nergens aanmeren. Daarop werd besloten om zelf terug naar Nederland te varen.



NH Nieuws

"Het ontvangst was supergaaf", vertelt trainee Tymon. "We stonden met z'n allen te kijken en wisten niet wat ons overkwam, het is echt machtig". De scholieren gingen als trainee mee op het zeilschip. Het oorspronkelijke plan was om vanaf de Bovenwindse Eilanden naar Jamaica te varen, en dan door naar Cuba. Daarvandaan zouden de scholieren terug naar huis vliegen. De uitbraak van het coronavirus strooide echter roet in het eten. De bemanning mocht nergens aanmeren, en terugvliegen bleek onmogelijk. Daarom werd besloten om vanaf Saint-Lucia via de Azoren terug naar Nederland te zeilen: Een reis van ruim vier weken. NH Radio sprak donderdag met Christophe Meijer, eigenaar van het schip: "De Atlantische oceaan oversteken met een zeilschip is echt héél bijzonder. Je bent lang verstoken van land en ziet alleen maar zee om je heen, die bij harde wind hoog kan opsteken. Als je dat ook nog eens noodgedwongen moet doen is dat een erg spannend evenement."

NH Nieuws / Wylde Swan

Probleemloos De oversteek is zonder problemen verlopen. Voor het vertrek uit Saint-Lucia werden er duidelijke quarantaine- en afstandsregels vastgesteld, om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarna heeft de scheepsarts twee weken lang iedereen gemonitord. Christophe: "Na veertien dagen konden we vaststellen dat iedereen corona-vrij was. Toen zijn we afgeweken naar stuurboord en begonnen aan de oceaan oversteek." Tijdens de reis hebben de scholieren niet alleen een berg nieuwe levenservaring opgedaan, maar zijn ze ook gewoon verder gegaan met hun dagelijkse schoolwerk. Christophe: "Omdat de reis een stuk langer werd dan gepland hebben we een hoop extra lesmateriaal gekregen van de scholen waar wij mee samenwerken. Ik krijg nu zelfs reacties van scholieren die aangeven 'ver voor te lopen' op andere klasgenoten."