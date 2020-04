Unicum in Medemblik: deze kerk kiest ervoor om wél open te zijn

MEDEMBLIK - Vanwege de coronamaatregelen zijn alle bijeenkomsten voorlopig nog verboden. Hoewel kerkdiensten onder voorwaarden mogen doorgaan, houdt ook het grootste deel van de kerken de deuren dicht. Een uitzondering is de Christengemeente in Medemblik, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Voorzitter Ferry Meijlink vertelt: "Juist in deze tijd heb je behoefte om bij elkaar te zijn en wil je steun halen uit je geloof. Het mag nog, daar zijn wij erg blij om en daar maken we gebruik van." Een alternatief is er volgens de voorzitter niet. "Een online dienst gaat volgens ons nergens over, dat is alleen maar heel vervelend."

Religieuze diensten mogen doorgaan met als voorwaarde dat er maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn en de anderhalve meter afstand tussen de bezoekers gewaarborgd is. De meeste kerken kiezen dan ook voor een online variant, maar in Medemblik kiest Christengemeente Compas om de diensten op zondag gewoon door te laten gaan.

Dat een fysieke dienst extra risico’s meebrengt daar zit Meijlink niet mee. "Wij zijn niet bang voor het virus, wij zijn niet bang om dood te gaan; Als we dood gaan, staat God boven op ons te wachten." In de Bijbel staat ook dat je naar de overheid moet luisteren, vertelt Jonker aan NH Nieuws. de richtlijnen van het RIVM nemen zij dus ook serieus. "We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een hele grote zaal hebben en ons aan de afstandsregel kunnen houden."

Eindelijk weer echt publiek

De dienst in Medemblik wordt regelmatig verzorgd door Geert Balder. Hij is als spreker actief in verschillende kerken in West-Friesland. Voor de spreker was het juist een verademing om weer eens een kerkdienst te leiden met fysiek aanwezige bezoekers. "Dit was voor het eerst sinds weken. Het is toch een hele andere beleving of je met elkaar uit volle borst zingt of in je eentje thuis achter de computer."

Doordeweeks is Balder docent, ook dat werk moet hij digitaal doen. "Alles wat ik doe gaat om de relatie met elkaar; elkaar in de ogen aankijken. Dat mist wanneer je het digitaal doet." Toen hij benaderd werd om weer te spreken in een ‘fysieke’ kerkdienst, twijfelde hij niet of dat verstandig was.

"Ik kan zelf waarborgen dat ik afstand houd en dat ik geen handen schud. Door de grootte van de ruimte en de kleine omvang van de gemeente had ik er geen problemen mee daar aanwezig te zijn. Mijn microfoon werd gedesinfecteerd en de slagroomsoesjes werden uitgedeeld met satéprikkers."

Onrust in de buurt

Dat binnen de kerkmuren de regels goed worden nageleefd, is voor buitenstaanders moeilijk te zien. Christengemeente Compas kerkt wekelijks in Multifunctioneel Centrum De Muiter en omwonenden maken zich zorgen. "De meeste kerken zijn gesloten, waarom gaan zij door?", vraagt een buurtbewoner zich af. De buurtbewoners zagen afgelopen zondag een groep kerkgangers buiten wachten en dat roept verontwaardiging op. Een andere buurtgenoot was ook verbaasd: "Ik viel bijna van mijn fiets: Wat gebeurt hier?"