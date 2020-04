'Vermomd' zorgpersoneel wil weer opvallen: Bussumse tatoeëerders pimpen klompjes

BUSSUM - Je kent ze wel: die witte saaie klompen waar zorgmedewerkers op lopen in het ziekenhuis of het verpleeghuis. Daar hebben de Bussumse tatoeëerders Peter Meijer en Aarno Verkruissen een oplossing voor bedacht: ze pimpen tientallen klompjes.

Het idee komt van vaste klanten van de tattooshop die in het ziekenhuis werken en

door alle beschermingsmiddelen niet meer te herkennen zijn voor patiënten. "Dat viel zo goed in de smaak bij iedereen. Dat we dachten aangezien we toch niet kunnen werken, waarom gaan we niet zo veel mogelijk van die klompjes pimpen voor de verpleging die dat ook wel verdiend en het heel erg leuk vindt", vertelt Peter Meijer van Toxink Tattoo. Dat is niet aan dovemansoren gericht. De een na de ander komt z'n klompen brengen. En als twee medewerkers van ziekenhuis Tergooi met 26 paar aan komt aanzetten, is het feest compleet.

NH Nieuws

Op elke afdeling van het ziekenhuis zijn er wel een paar verplegers die unieke klompen willen. "Als we nu in beschermingsmateriaal lopen, zijn we moeilijk herkenbaar voor patienten. En zo proberen we toch een beetje meer op te vallen en herkenbaar te zijn aan onze klompen", zo leggen ze uit. Een andere verpleger die haar klompen komt brengen vertelt dat patienten het er moeilijk mee hebben dat ze niemand herkennen op de afdeling. "Laatst maakte ik een grapje met een patiënt van je ziet tenminste verschillende ogen en klompen en dat sprak degene zo aan dat ik dacht dat het super gaaf is als je allemaal andere klompen hebt." Rommeltje De tatoeëerders krijgen alle creatieve vrijheid om er wat moois van te maken. "Het wordt een beetje een rommeltje", zegt Peter lachend. "Van alles en nog wat. We maken overal wat versierinkjes op, tattoo-gerelateerd natuurlijk. Zoals diamantjes, bloemetjes, vogeltjes", vult Aaron hem aan. Na een lange dag werken, zijn alle klompen gepimpt en helemaal uniek. Bekijk hier het resultaat:

Klompen pimpen Toxink Tattoos

