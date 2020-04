Enkhuizer café moet vlak na overname alweer de deuren sluiten: "Het is gewoon balen"

ENKHUIZEN - Lizzy en Alex Bielsma zagen hun horecadroom in januari uitkomen. Na allebei lang in de horeca te hebben gewerkt, namen ze café Bok in Enkhuizen over. Maar door de coronamaatregelen van het kabinet, blijven de deuren nu voor onbepaalde tijd dicht. Tot overmaat van ramp kunnen ze ook geen beroep doen op financiële steun van de overheid, omdat ze zo kort na de overname nog niet beschikken over jaarcijfers.

NH Nieuws

"We hebben een paar weken goed gedraaid. Goede reacties gehad van mijn vaste gasten en dan moet je dicht. Het is gewoon balen. Met de persconferentie zaten mijn vaste gasten gewoon met tranen in hun ogen", blikt Alex terug op het moment van de bekendmaking.

Lizzy en Alex hebben het café overgenomen van de familie Bok uit Enkhuizen. Zij waren 34 jaar de eigenaar van het café. Ondanks dat de vorige eigenaren dus al jaren een aantoonbaar jaarinkomen hebben gehad, kunnen de nieuwe eigenaren daar geen beroep op doen. Zij hebben namelijk een nieuw KvK-nummer gekregen. Bielsma, die wel twee vaste personeelsleden heeft overgenomen van de vorige eigenaar, legt uit. "We zijn een bedrijf dat net begonnen is, dus we hebben geen cijfers van afgelopen jaar. Dat is voor de overheid een reden om te zeggen: 'Sorry, maar dan kunnen we niks voor je doen'."

Brandbrief De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland kent de problemen van de onlangs geopende horecazaken. "De voorbeelden zijn ons helaas bekend. Wij hebben daarop ook een brandbrief naar de bewindslieden gestuurd en gevraagd dit soort problemen op te lossen. Minister Koolmees is daar nog niet toe bereid", laat een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland in een reactie weten. Daarmee is het nog maar de vraag of ondernemers als Alex en Lizzy op termijn kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming van de overheid.