De tijd van waarschuwen is voorbij, politie Volendam gaat boetes uitdelen

VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam waarschuwt dat ze boetes gaat uitdelen aan mensen die zich niet aan de anderhalvemeter afstand houden. De gemeente laat weten dat er de afgelopen dagen meerdere waarschuwingen uitgedeeld zijn aan bezoekers van het Cruyff Court in Volendam.

Deze bezoekers hielden zich volgens de politie niet aan de anderhalve meter afstand. Voor de gemeente en politie is nu de tijd van waarschuwen voorbij: er gaan nu boetes uitgedeeld worden.

