Serenade in de voortuin: zo krijgen Bussumse Joop en Alie toch hun huwelijksfeest

BUSSUM - Het had een groot feest moeten worden met zelfs een weekendje weg voor de hele familie: Joop en Alie Bol uit Bussum zijn vandaag 60 jaar getrouwd. De coronacrisis gooit helaas roet in het eten, waardoor het grote feest niet doorgaat vandaag. Kinderen en kleinkinderen laten zich echter niet uit het veld slaan.

Joop (83) en Alie (79) hadden zich er zó op verheugd: ze zouden dit jaar groots uitpakken met hun diamanten huwelijk. Na een aantal jaar met gezondheidsproblemen, zouden ze er dit jaar met volle teugen van gaan genieten.

Tot de coronacrisis om de hoek kwam kijken: alle feestjes moesten worden afgelast. Daar komt ook nog eens bij dat het echtpaar vanwege hun gezondheid juist nu extra aan huis gekluisterd zit, wat ze ontzettend zwaar valt. Zo wil je je zestigjarig huwelijk niet vieren.

Een feestdag op afstand

Dat vonden ook de kinderen en kleinkinderen van het Bussumse echtpaar. Met vereende krachten werd er vandaag toch een heus feestprogramma voorgeschoteld aan (o)pa en (o)ma.

De kinderen en kleinkinderen komen vandaag, verdeeld over de dag en één voor één, allemaal langs met een verrassing. Met een bankje, wat stoeltjes en een afzetlint om afstand te kunnen houden kan iedereen toch even langskomen. Zo brengt een van de kleinkinderen vanmiddag al een lekkere fles wijn met een paar borrelhapjes, vanavond wordt ook een lekker feestmaal geserveerd voor het echtpaar.

Bloemetje van de burgemeester

Normaal gesproken komt ook de burgemeester even een taartje mee-eten om het echtpaar te feliciteren, maar ook dat leek er door de coronacrisis niet in te zitten. Dat vond ook burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren heel vervelend. Daarom regelde de familie dat de burgemeester even langs zou fietsen en zou zwaaien om Joop en Alie toch te feliciteren.

Dat deed de burgemeester maar al te graag en, omdat het toch zulk mooi weer was en Jan en Alie al in hun voortuin stonden te wachten, stapte de burgemeester toch even af om op afstand een praatje te maken. Draaiorgelspeler Reinier Sijpkens kwam ondertussen langs om het echtpaar met zijn mini-draaiorgel een serenade te brengen.

Dag om nooit te vergeten

Zo werd het voor het Bussumse echtpaar alsnog een dag om nooit te vergeten, vertelt dochter Marina Bol. "Natuurlijk hadden ze het graag heel anders gezien, maar uiteindelijk is dit een fantastische dag. Mijn ouders genieten er zo van. Dat was heel mooi om te zien. Het is ze ook van harte gegund", vertelt ze. En er komt nog meer aan, maar dat blijft nog even een verrassing.