Zaalvoetbal: Nieuw vrouwenteam FC Marlène is ambitieus: 'In de top vier eindigen'

HEERHUGOWAARD - Wederom een plek in de top vier bemachtigen en daardoor play-offs halen. Dat is het doel van het nieuwe vrouwenteam van FC Marl ène dat overkomt van Reiger Boys uit Heerhugowaard. "We zijn in ieder geval weer ambitieus", vertelt trainster Monique van der Rijst in gesprek met NH Sport.

"Vijf jaar geleden toen we de vrouwentak oprichtten, dachten we ook al aan Marlène", vervolgt Van der Rijst. "Dat ging toen niet door. Nu is het gelukkig wel gelukt."

Naast de A-selectie maken drie jeugdteams de overstap naar Marlène. "Reiger Boys besloot om niet verder te willen gaan met zaalvoetbal. Zij willen zich richten op veldvoetbal. Daarom moesten wij sowieso een andere stap gaan maken. Dat wilden we ook het liefst. We zijn bij Reiger Boys altijd een aanhangsel van de vereniging geweest."

Jeugdopleiding

Van der Rijst had het gevoel dat het zaalvoetbal erbij hing bij Reiger Boys. "Dat is zonde, want we hebben een goede talentvolle jeugdopleiding opgezet. We speelden met het eerste vrouwenteam in de eredivisie waarmee we afgelopen seizoen de play-offs hebben gehaald."

Uitstraling

Vooral de uitstraling sprak de trainster aan in de keuze voor Marlène. "Het is natuurlijk een grootmacht in het zaalvoetbal. Ik denk dat ons project daar goed tussen past. We doen eigenlijk hetzelfde als wat zij doen, maar dan met vrouwen", besluit Van der Rijst.