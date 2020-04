Stijgende vraag naar honden in Den Helder nu mensen thuiszitten door coronacrisis

DEN HELDER - Stichting Dierentehuis Den Helder ervaart een groeiende vraag naar honden nu veel mensen thuiszitten door het coronavirus. Bovengemiddeld veel mensen willen een viervoeter overnemen van het opvangtehuis. Daar is de stichting niet altijd even blij mee.

"We spreken steeds meer mensen die voor een hond bellen", zegt Bianca Engels van Stichting Dierentehuis Den Helder tegen NH Nieuws. "Vaak zijn dit mensen die nú thuiszitten, maar in de toekomst weer gaan werken. Een hond kan niet de hele dag alleen thuis zijn, dus we hebben strenge regels met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van de honden."

Ondoordacht

Volgens Engels denken sommige mensen te weinig na over de verantwoordelijkheden dat het bezit van een hond met zich meebrengt. “We krijgen meer aanvragen van geïnteresseerden, en mensen stellen vragen die je voor de uitbraak van het coronavirus nooit kreeg. Zo vragen ze bijvoorbeeld of mensen tijdelijk een hond mogen 'lenen', voor een paar maanden. Dat kan natuurlijk helemaal niet." Dit is volgens Engels al een paar keer voorgekomen. "Sommige mensen denken niet aan de toekomst. 'We willen nu een hond, en we zien het wel als we weer aan het werk gaan', is wat ze lijken te denken. Dit ervaren we nu veel."