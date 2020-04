UEFA: geen harde deadline voor uitspelen competities

"Er is geen specifieke deadline. We onderzoeken verschillende opties wanneer de competities kunnen eindigen, waarbij we wel rekening houden met de start van het volgende seizoen", zei Ceferin in de Italiaanse krant Corriere della Sera. "Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020-2021."

De UEFA vergadert dinsdagmiddag via een videoverbinding weer met de nationale bonden. Namens de KNVB zullen secretaris-generaal Gijs de Jong, bondsvoorzitter Just Spee en directeur betaald voetbal Eric Gudde meepraten.