Amateurclubs Purmersteijn en SDOB: "Belangrijkste inkomsten vallen weg"

PURMEREND - Twelve, een bedrijf dat betaalsystemen verzorgt voor ruim 2500 sportclubs in Nederland maakte maandag bekend dat amateurclubs dertig procent minder barinkomsten hebben. Voetbalclubs Purmersteijn uit Purmerend en SDOB uit Broek in Waterland kampen hier ook mee.

NH Sport/Dennis Nieuwenhuis

Beide clubs draaien voornamelijk op inkomsten uit de kantine. Purmersteijn-voorzitter Jan Groenhart schetst de situatie. "We hebben geen inkomsten, maar de kosten gaan wel door. Als club hebben we te maken met de gemeente Purmerend. We vallen onder de koepel van Spurd (sporten Purmerend red.). De gemeente heeft de huur van onze accommodatie tot 1 juni kwijtgescholden. Dat is een goede compensatie om de komende tijd door te komen." "Daarnaast hebben we een compensatie gekregen van vierduizend euro vanuit de gemeente en overheid", vervolgt Groenhart. "Verder wachten we op de KNVB. Die zal wel met plannen komen. Het neemt niet weg dat je twintig à dertigduizend euro misloopt. Het is fijn dat de gemeente meedenkt en dat blijft doen."

Quote "Het zou heel gek zijn als verenigingen omvallen, daar schieten we niks mee op" Purmersteijn-voorzitter jan groenhart

Solidariteit De voorzitter merkt dat de solidariteit binnen de club groot is. "We proberen alle vrijwilligers te bellen en gerust te stellen. Daarnaast heb ik wat sponsors gebeld. Dat zit qua solidariteit ook goed. Een voetbalvereniging draait natuurlijk op de inkomsten uit de kantine. We hadden nog een aardige voorraad, maar die hebben we aan de voedselbank gegeven." Noodscenario Groenhart gaat niet uit van een faillissement voor zijn club, maar erkent een noodscenario te hebben. "Dat doe je als bedrijf ook. In dit geval weten we wat we moeten doen. Ik verwacht dat we er met de KNVB, de ING en andere instanties uit gaan komen. Het zou namelijk heel gek zijn als verenigingen omvallen, daar schieten we niks mee op."

Quote "Voor ons heeft dit een enorme financiële impact" SDOB-voorzitter Sander ten dam

Mooiste maanden Volgens SDOB-voorzitter Sander ten Dam zijn de mooiste maanden van het seizoen in het voorjaar. "Voor een vereniging als de onze zijn de kantine-inkomsten een groot deel van de omzet. Die vallen nu helemaal weg. In de laatste maanden van het seizoen is er veel opkomst bij wedstrijden. Door het mooie weer blijven mensen hangen na afloop. Daar wordt altijd behoorlijk eten en drinken bij genuttigd." "Daarnaast zijn toernooien die nu niet doorgaan een belangrijke inkomstenbron", vervolgt Ten Dam. "We zijn als vereniging gastheer als er een feestweek is. Er wordt dan ook een goede omzet gedraaid. Voor ons heeft dit een enorme financiële impact."

Sponsoren Ten Dam heeft nog geen discussie gehad met sponsoren. "Dat komt omdat we een dorpsclub zijn, denk ik. De impact wordt volgend jaar groter, dan zullen sponsoren misschien afhaken. Er zijn genoeg bedrijven die het moelijk hebben. Die zullen hun sponsoractiviteiten moeten verminderen." Gemeente SDOB heeft veel contact met voorzitters van andere sportverengingen in de gemeente Waterland. "We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk aan de gemeente gevraagd of we de huur niet meer hoeven te betalen nu de sport stilligt. We hebben daar helaas nog geen duidelijkheid over. De gemeente heeft nog niks ondernomen en we hebben nog geen toezegging gehad. Daar zijn we wel verbaasd over, want de KNVB heeft alle contributies stopgezet die we als vereniging moeten afdragen. Het Rijk heeft al een aantal tegemoetkomingen toegezegd, daar gaan we zeker gebruik van maken", besluit Ten Dam.