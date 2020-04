LSVB opgelucht: "Studenten krijgen geen boete als ze aan de keukentafel zitten"

Uit de brief van het Veiligheidsberaad blijkt dat studentenwoningen niet worden gezien als een huishouden. De definitie van een huishouden wordt volgens het beraad als volgt omschreven: "De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn."

Op studencampus Uilenstede in Amstelveen wonen studenten gemiddeld met 14 bij elkaar in een unit. Binnenshuis en op het balkon mogen zij dus met meer dan drie personen bij elkaar zitten, maar in de openbare ruimte mag dat niet. De bekeuringen die de politie onlangs aan studenten gaf waren, voor zover bekend, in de openbare ruimte.

Het Veilgheidsberaad legt in de brief uit waarom de definitie van 'huishouden' zo klein gehouden is: ".... om te voorkomen dat inwoners van allerlei woongroepen, tehuizen

en studentenhuizen zich in de publieke ruimte niet aan de 1,5 meter hoeven te houden."

Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad laat weten dat er nu voor iedere veiligheidsregio dezelfde regels gelden: "Het kon voorkomen dat de regels anders werden geïnterpreteerd in Groningen dan in Amsterdam, maar nu is er voor iedereen duidelijkheid." Ze is blij dat het zowel voor de veiligheidsregio's als voor de studenten is opgehelderd.