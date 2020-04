Patiënten van Wadden gaan weer per militaire helikopter naar ziekenhuis op vasteland

DEN HELDER - Als mensen om medische redenen vanaf de Waddeneilanden naar het ziekenhuis op het vasteland moeten, worden ze de komende tijd weer in een militaire helikopter vervoerd. Defensie neemt deze taak tijdelijk over van de ANWB. Zij kunnen daardoor hun helikopters inzetten voor het vervoer van ernstig zieke coronapatiënten.

De militaire helikopter NH90 stijgt op vanaf militair vliegkamp De Kooy in Den Helder en wordt de komende twee weken, als de hulp nodig is, voor alle Waddeneilanden ingezet. Aan boord is vlieg-medisch personeel en de helikopter is uitgerust voor medische transporten.

Defensie had tot 2015 bijna veertig jaar de taak om patiënten vanaf de Wadden naar ziekenhuizen te brengen. De laatste jaren gebeurde dit vanuit Leeuwarden. De Kustwacht en daarna de ANWB namen dit over. Nu is het werk dus weer in handen van de militairen.

De helikopter kan langer dan twee weken worden ingezet, mocht het nodig zijn.