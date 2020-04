Een stroomkabel in de tuin: zo helpt Jacqueline Hilversumse daklozen tijdens corona

HILVERSUM - Buurthuizen, de bibliotheek en andere openbare plekken: door het coronavirus zijn ze allemaal dicht. Het blijkt een probleem voor mensen die om wat voor reden dan ook even geen huis hebben en zulke plekken gebruiken om bijvoorbeeld hun mobiele telefoon even op te laden. Hilversumse Jacqueline van Oostveen schiet ze te hulp: ze heeft een verlengsnoer in haar tuin gelegd en hoopt dat andere Hilversummers haar voorbeeld volgen.

Jacqueline kwam om het idee doordat ze iemand sprak die even geen woning heeft en over zijn probleem vertelde. "Hij kon omdat dat hij geen huis heeft, niet thuiswerken bij zijn vorige baan. Nu wacht hij op telefoontjes of e-mails van een uitzendbureau voor een nieuwe baan, maar doordat hij zijn laptop en telefoon niet op kan laden is hij soms onbereikbaar. Dat is gewoon heel vervelend. En zo zullen er meer mensen zijn. Mensen die vanwege een ruzie of een scheiding even het huis uit zijn, er zijn voorbeelden genoeg", vertelt ze. "Ik heb deze man op een bankje in mijn voortuin gezet met een verlengsnoer, zodat hij zijn spullen op kan laden. Hij was er dolblij mee."

Jacqueline hoopt dat mede-Hilversummers haar voorbeeld volgen en ook een verlengsnoertje uitrollen voor daklozen die hulp nodig hebben. Volgens haar gaat probleem veel verder dan alleen stroom. "Sommige mensen onderschatten hoe digitaal het leven is geworden en hoe beperkt je dus bent als je geen toegang hebt tot die middelen. Een telefoon en laptop zijn tegenwoordig essentieel voor het vinden van bijvoorbeeld een baan of een huis. Als je deze apparaten niet op kan laden, dan kan je dus niks."

Sociaal oplaadpunt stroom

Hilversummers die mee willen doen kunnen zich melden op de Facebookgroep Sociaal Oplaadpunt Stroom Hilversum. Het idee is simpel: zet een stoel of een bankje in je voortuin met een stroomkabel ernaast. Dat maak je kenbaar op de Facebookgroep en je bepaalt zelf de openingstijden.

Jacqueline hoopt dat haar plan de komende tijd meer gaat leven. Ook hoopt ze andere instanties haar voorbeeld volgen. "Er zijn heel veel mogelijkheden te bedenken. Hoe fijn zou het zijn als buurthuizen bijvoorbeeld zo'n stroompunt maken, of de Vituskerk. Wat mij betreft komt er een heel netwerk. Ik hoop van harte dat het meer gaat leven. Het probleem is misschien niet meteen zo zichtbaar, maar de oplossing is wel heel simpel."