De Peiling: Wordt het tijd om de gewone gezondheidszorg weer op te starten?

Ziekenhuis

Niet alleen bij de huisarts was amper tijd voor gewone patiënten. Ook in het ziekenhuis zijn sinds begin maart 290.000 behandelafspraken niet doorgegaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gezondheidsschade

Volgens de NZa, kan deze niet-geleverde en uitgestelde zorg leiden tot gezondheidsschade bij patiënten. In normale tijden moet 40 procent van alle gevraagde ziekenhuiszorg binnen een maand worden geleverd om het risico op blijvende gezondheidsproblemen zo klein mogelijk te maken.

Startblokken

Hoe groot de totale gezondheidsschade is, is nu nog niet te zeggen. "Maar het is wel de reden waarom we nu echt uit de startblokken moeten komen en de reguliere zorg moeten opschalen", zegt Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving bij de NZa.

Urgentie

Om te bepalen welke patiënten het eerste moeten worden verholpen, heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding vijfduizend diagnoses en behandelingen op een urgentielijst gezet. Per aandoening staat op de lijst hoe snel een patiënt moet worden geholpen: van ‘binnen 24 uur’ tot ‘langer dan drie maanden’.

Wat vind jij?

Vind jij het alweer tijd om de gewone gezondheidszorg op te starten? Heb je zelf een kwaal waarmee je zonder coronacrisis al lang mee bij een arts was geweest?