Van festival naar bouwmarkt: Hoofddorps beveiligingsbedrijf boort nieuwe branche aan

HOOFDDORP - Waar zijn personeel voorheen vooral evenementen, juwelierszaken en hotels beveiligde, heeft directeur Kees Nelis van het beveiligingsbedrijf Risk Security Holland sinds de coronacrisis ook klanten in een 'vreemde branche': bouwmarkten. "De ene bouwmarkt is de andere niet."

Het Hoofddorpse bedrijf bedient vooral bouwmarkten boven het Noordzeekanaal. Van de 120 beveiligers in dienst werkt een deel normaliter in de Heineken Experience in Amsterdam. "Maar die is effe dicht", zegt Nelis met gevoel voor understatement.

Veel bouwmarkten zaten wél om beveiligers verlegen, en dus staat een groot deel van zijn personeel op bedrijfsterreinen om daar de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Dat blijkt door de anderhalvemeterregel niet altijd even makkelijk. "Bezoekers raken snel geïrriteerd."

Aard van bevolking

Nelis benadrukt dat het zeker niet bij iedere bouwmarkt het geval is, maar bij sommige filialen lopen de gemoederen snel op. Waar dat aan ligt? "De aard van de bevolking, denk ik. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat het gebiedsgebonden is."

Dat het nog nergens echt uit de hand is gelopen, is te danken aan zijn personeel, meent Nelis. "Omdat ons personeel normaal gesproken op evenementen werkt, zijn ze er goed tegen bestand", zegt hij over hun ervaring met lastige klanten. "Je moet goed met mensen kunnen omgaan."

Lokale situatie

Bovendien hangt de lengte van het lontje van bezoekers ook af van de lokale situatie in en rond de bouwmarkt, benadrukt hij. "Zijn de omstandigheden ernaar om anderhalve meter te houden?" Zo zal hij een bouwmarkt waar klanten zich massaal op de winkelkarren storten adviseren die karren gespreider aan te bieden.

Wie denkt dat het Hoofddorpse bedrijf dankzij de coronacrisis juist meer opdrachten heeft, zit ernaast. "Ook onze omzet is behoorlijk gedaald."