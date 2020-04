Vooruitblik persconferentie: "We kunnen niet verwachten dat alles ineens weer hetzelfde is"

NOORD-HOLLAND - Het coronavirus heeft voor flinke veranderingen gezorgd in bijna alle sectoren. Reisbureaus zien de reisbranche voorgoed veranderen, onderwijzers de achterstand bij leerlingen oplopen. Houdt de intelligente lockdown stand of worden de gestelde maatregelen versoepeld? NH Nieuws ging op zoek naar Noord-Hollanders die vanuit hún vakgebied iets kunnen vertellen over de sector waarin zij werkzaam zijn en blikt alvast vooruit.

Onderwijs René Rigter, voorzitter College van Bestuur bij Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) gaat uit van drie mogelijke scenario's. De maatregelen die er nu zijn blijven. Er komt een gedeeltelijke openstelling van scholen waarbij iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. Of alleen volwassenen moeten ervoor zorgen dat zij anderhalve meter afstand houden. Rigter denkt dat het bewaren van anderhalve meter afstand voor iedereen wel mogelijk moet zijn. "We moeten dan gaan werken met speciale looproutes, ervoor zorgen dat de leerlingen over de dag of week worden verspreid en dat we werken met een duidelijke in- en uitgang."

NH/Maaike Polder

Ondanks dat er bij SOVON wel al over is nagedacht, hoopt Rigter dat - mochten er versoepelde maatregelen voor de scholen komen - het kabinet vanavond wel met een duidelijk kader komt waarin staat hoe men zich in het onderwijs tot elkaar moet verhouden. "Een kader waarbij scholen nog wel autonomie hebben zou heel prettig zijn om discussie met collega's, leerlingen en ouders te voorkomen." Voor de leerlingen zou gedeeltelijke openstelling goed zijn, denkt Rigter. "Door het onderwijs op afstand hebben leerlingen toch achterstand opgelopen. Een gedeeltelijke openstelling in combinatie met onderwijs op afstand zou daarom denk ik wel gewenst zijn." Of dat nou direct na de meivakantie ingaat of later, maakt Rigter niet zoveel uit. "Het liefst zodra de veiligheid zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd."

Burgemeester Ook de Zaanse burgemeester Jan Hamming benadrukt dat veiligheid voorop staat. Volgens hem moeten we met de nieuwe werkelijkheid leren leven. "Een werkelijkheid waarin we voorzichtig met onze gezondheid moeten omspringen. Waarin aandacht voor elkaar heel belangrijk is, maar gepaste afstand ook." Volgens Hamming is het duidelijk dat deze ciris veel impact heeft, ook op de langere termijn. "We kunnen niet verwachten dat alles ineens weer hetzelfde is."

En daar moeten gemeenten ook op inspelen, vindt Hamming: "Zo bereiden wij ons als gemeente Zaanstad zo goed mogelijk voor om inwoners die zorg nodig hebben te helpen, ondernemers te steunen en organisaties bij te staan."

Reizen

Een die steun hebben organisaties en ondernemers hard nodig. Zoals bijvoorbeeld ondernemers in de reisbranche. Hier kijken ze reikhalzend uit naar versoepeling van de maatregelen. Zo zegt eigenaar John Admiraal van reisbureau YourTravel in Schagen en Heiloo: "In de hele reisbranche hopen wij natuurlijk van harte dat iedereen vanaf juni weer op vakantie kan gaan, zodat we de zomerseizoen-boekingen mee kunnen nemen."





Privé

De afgelopen weken is John druk bezig geweest noodgedwongen alle boekingen tot 1 juni te annuleren. Een gezellige stedentrip naar het klassieke Rome of een heerlijke strandvakantie op Albufeira zit er de komende meivakantie helaas niet in. "Ik hoop dat het in de zomer wel weer kan. Want als dat ook allemaal moet worden afgezegd, wordt het voor ons wel een heel zwart scenario."

Toch twijfelt John sterk of het kabinet vanavond met het verlossende woord naar buiten komt. "Ik denk dat ze aankondigen over een maand met nieuwe maatregelen te komen. Hopelijk horen wij dan of de zomer reizen door kunnen gaan. Maar je weet het niet."

Quote "Door het heersende virus zal bij mensen het besef zijn gegroeid dat reizen niet meer zo vanzelfsprekend is" John Admiraal, Yourtravel

Waar het kabinet vandaag ook mee komt, de reisbranche is volgens Admiraal voorgoed veranderd. "Door het heersende virus zal bij mensen het besef zijn gegroeid dat reizen niet meer zo vanzelfsprekend is." Volgens Admiraal is het automatisme waarmee iemand een reis boekt en daarvoor veel geld uitgeeft, wel verdwenen.

De persconferentie vindt vanavond om circa 18:55 uur plaats en is live te volgen via onze website en app.