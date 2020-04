Grote brand zorgde dit weekend voor angstige momenten in Aalsmeer

AALSMEER - In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een hevige brand gewoed in een opslagloods in Aalsmeer. In de loods aan de Zwarteweg stonden onder meer shovels en boten opgeslagen.

NH Nieuws

In het pand zit een bedrijf dat gespecialiseerd is in infrastructuur op en rond het spoor. De eigenaar laat weten dat de werkzaamheden die zijn bedrijf uitvoert geen vertraging oplopen omdat er meerdere opslaglocaties zijn. Hij heeft geen idee hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Geschrokken Een buurtbewoner laat aan NH Nieuws weten dat het schrikken was om de vlammen meters boven het dak uit te zien komen. De brand zorgde voor angstige momenten: "Voor de zekerheid heb ik een tas gepakt." Om te voorkomen dat de brand oversloeg naar het naastgelegen bedrijf heeft de brandweer een watergordijn ingezet. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Hoewel het niet gebruikelijk is bij een brand, kwam Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer even poolshoogte nemen: "Het was een flinke brand en er staan veel woningen omheen." De burgemeester is trots op de manschappen die de brand hebben geblust. Het is gelukt om de brand niet uit te laten slaan naar omliggende panden en woningen: "Ze hebben puik werk geleverd. Alles is netjes gegaan volgens het boekje." Uit de loods was niet veel meer te redden. De shovels, boten en kabels die erin opgeslagen waren, zijn allemaal uitgebrand.