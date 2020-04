Bekeurde automobilist spuugt Beverwijkse boa in gezicht: 'Zorgen om haar gezondheid'

BEVERWIJK - Een automobilist heeft gisteravond in het centrum van Beverwijk een boa in het gezicht gespuugd.

De Beverwijkse handhavers schrijven dat de politie de identiteit van de verdachte kent, maar dat kan de politie niet bevestigen. Wel weet de politiewoordvoerder dat de verdachte nog niet is aangehouden. "Er is al wel melding gemaakt, maar er moet nog aangifte worden gedaan."

Dat gebeurde nadat de gemeentelijk handhaver - een vrouw - in de Breestraat een parkeerbekeuring had uitgeschreven. De automobilist spuugde daarop in haar gezicht en ging er vandoor.

De boa zet haar werkzaamheden voort. "Ze is vooral boos en gefrusteerd dat dit gebeurd is", besluit de woordvoerder.

De gemeente zegt de boa de komende tijd 'goed in de gaten' te houden, maar dat ze niet wordt getest op corona zolang haar gezondheid daar geen aanleiding voor geeft. "Testen gebeurt alleen als er sprake is van gezondheidsklachten die mogelijk Covid-19-gerelateerd zijn."

Een woordvoerder van de gemeente Beverwijk laat weten dat de boa zich 'zorgen maakt om haar gezondheid en die van haar naasten'. "In je gezicht bespuwd worden heeft normaliter al grote impact, maar deze bijzondere tijden is de impact nog heftiger."

Corona in de IJmond

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de IJmond en krijg updates in je tijdlijn