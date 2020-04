Hilversummer aangehouden voor dodelijke steekpartij in Amsterdam

HILVERSUM - De verdachte van de dodelijke steekpartij zaterdagnacht in Amsterdam Zuidoost is een 48-jarige Hilversummer. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond plaats op de Agatha Christiesingel, even na 19.00 uur. Wat er precies aan de steekpartij voorafging is niet bekend.

Op beelden die door anderen op social media zijn gedeeld is te zien dat twee mannen het met elkaar aan de stok krijgen en dat het slachtoffer wordt gestoken. Hij zakt even later in elkaar. Kort daarna rijdt er een auto weg. Naast het slachtoffer blijft er ook nog een andere persoon achter.

Het slachtoffer, een 53-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel, overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Hilversummer kon een paar uur na de steekpartij worden aangehouden en zit nog vast.