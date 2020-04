Haarlem Radiomarathon over hoe corona het leven in Haarlem en omgeving beheerst

HAARLEM - Twaalf uur lang praten over corona in de stad. Journalist Frenk van der Linden heeft in één dag voor de microfoon van streekomroep Haarlem105, in samenwerking met ZFM en NH Nieuws, bijna alle effecten van de coronacrisis besproken met een scala aan gasten uit de stad.

Bekende Haarlemmers als Erik van Muiswinkel en Giel Beelen wisselden hun plek achter de microfoon af met Haarlemmers werkzaam in welzijnsinstanties, mensen uit het onderwijs en een verpleegkundige van de ic-afdeling van het Spaarne Gasthuis. En dat allemaal op ruime afstand en achter plastic. Ook vanaf de straat deden verslaggevers van de drie samenwerkende omroepen verslag van hoe Haarlem reilt en zeilt de afgelopen maand. Levendige stad "We steken de thermometer in de stad", vertelt verslaggever Anouk Kragtwijk, "we kijken hoe Haarlem omgaat met corona." En dat gebeurt in Haarlem nog altijd in een levendige stad. Zoals bij de Haarlemse verzorgingshuizen waar elke zondag wel zangers, muzikanten of orgeldraaiers vermaak bieden. Verslaggever Kragtwijk laat ook de stadsbeiaardier aan het woord, die regelmatig 'verzoekjes' speelt op het klokkenspel van de Grote of St. Bavo Kerk, om de stadsgenoten een hart onder de riem te steken.

Quote "We hebben gezien dat er soms uitdagende situaties ontstaan waarbij de RIVM-richtlijnen niet in acht worden genomen. Dat stoort me wel." Jos Wienen, Burgemeester van Haarlem