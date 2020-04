Reanimeren volgens de coronarichtlijnen: "Vreemd om mee te maken"

NIEUW-VENNEP - Danny is al zes jaar burgerhulpverlener en heeft in de periode regelmatig gereanimeerd. Ook afgelopen week kreeg de Nieuw-Venneper een reanimatie-oproep, al moest de hulp vanwege het coronavirus op een andere manier worden verleend dan gebruikelijk.

Danny zat rustig de krant te lezen, toen hij om kwart over zeven 's ochtends op zijn telefoon een reanimatie-oproep kreeg. "Ik ben in de auto daarheen gegaan en ben het slachtoffer direct gaan reanimeren", vertelt Danny.

Dit betekent ook dat er geen beademing gegeven mag worden. "We mogen alleen nog een hartmassage geven. Dit maakt het eigenlijk makkelijker, nu hoeven we niet te tellen," zegt Danny. "Er zijn ook beademingsmaskers, maar die beschermen niet tegen het coronavirus."

Risiscogroep

Ook heeft de NRR besloten dat burgerhulpverleners die ouder zijn dan 50 jaar geen melding meer krijgen als er iemand gereanimeerd moet worden.

Dat is lastig, omdat veel burgerhulpverleners ouder dan 50 zijn. Daarom is de straal waarbinnen mensen worden opgeroepen vergroot. Normaal gesproken krijgt iedereen binnen een straal van 600 meter van het slachtoffer een melding, nu is dat 750 meter.

Beschermingspakken

Danny snapt dat die maatregelen worden genomen. "Ze hebben die regels niet voor niets uitgeschreven." Bang voor een besmetting is hij niet. "Het is alleen wel gek om te zien dat het ambulancepersoneel in witte beschermingspakken binnenkomt. Daaraan merk je dat er echt wel wat meer speelt. Het is heel vreemd om mee te maken."

Het door Danny gereanimeerde slachtoffer is helaas overleden in het ziekenhuis.