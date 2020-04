Veel politie en handhaving in Westerpark in Amsterdam door groepen parkbezoekers

AMSTERDAM - Hoewel er door de coronacrisis een verbod heerst op naar buiten gaan in groepjes van meer dan drie personen, was het vandaag erg druk in het Westerpark. Politie en handhaving waren in grote getale aanwezig om te zorgen dat mensen terug naar huis gingen.

Ook werd met een megafoon door het park geroepen dat er gehandhaafd zou worden. Het zogenaamde 'samenscholingsverbod' geldt sinds eind maart, en houdt in dat met drie of meer personen te zijn zonder anderhalve meter afstand te houden verboden is. Als je toch met een groepje de straat op gaat, riskeer je een boete van 390 euro.

Toch blijken een hoop mensen bereid diep in de buidel te tasten voor een dagje in het park: het Westerpark lag vandaag vol met zonnebadende Amsterdammers. Er is een nog onbekend aantal boetes uitgeschreven.