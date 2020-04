Grote opluchting in Schoorl: "Situatie na oproepen aanzienlijk verbeterd"

SCHOORL - De grote drukte in Schoorl twee weken geleden dreef de inwoners tot wanhoop. Dagjesmensen, motoren en fietsers overstroomden het duindorpje en dus trok inwonersplatform Schoorl Community aan de bel. De oproep om niet meer naar Schoorl te komen kreeg gehoor, want de grote drukte bleef vandaag uit.

De grote groepen motoren en fietsers waren vandaag niet te zien in Schoorl en dat was twee weken geleden wel anders. "De situatie is aanzienlijk verbeterd na de oproepen die we geplaatst hebben", zegt Eveline Elsinga, voorzitter van de Schoorl Community, opgelucht. "De veiligheidsregio heeft ook een aantal maatregelen genomen, zodat mensen ontmoedigd worden om hierheen te komen. Dat kun je echt merken, er zijn een stuk minder bezoekers."

Ook inwoners van Schoorl die van het zonnetje genoten in hun eigen dorp, merkten de rust op. "Ik heb ook gehoord en gezien hoe het een paar weken geleden was", zegt een man die zijn honden uitlaat. "Als ik nu kijk, dan is het perfect hoor. Het bevalt me prima!"

De angst, die inwoners van Schoorl voelden, is verdwenen. "We zijn veel tevredener dan dat we waren", vertelt Eveline Elsinga. "We willen toch heel duidelijk blijven maken dat we allemaal in onze eigen thuisomgeving moeten blijven."