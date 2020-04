Burgemeester Bruinooge nog altijd positief: "Meeste mensen houden zich aan afspraken"

De spreiding over de regio zorgt ervoor dat er, voor zover op dit moment bekend, geen boetes zijn uitgedeeld door handhaving en politie.

Bruinooge is er tevreden mee dat hij kan positief kan oordelen over de mensen buiten. "Ik blijf positief, want de mensen blijven proberen de juiste afstand te houden," aldus de voorzitter van de Veiligheidsregio.

"We hebben ook geen plekken waar het superdruk is in de regio. Dat past ook bij het verhaal dat we gehouden hebben over het thuisblijven en afstand bewaren. Als mensen dat ook blijven doen, is er ruimte om even naar buiten te gaan."

Zorgen om verzorgingshuizen

Over de ziekenhuizen valt ook positief nieuws te melden. "De situatie daar is nog altijd beheersbaar", vertelt hij. "Het aantal mensen op de IC en in het ziekenhuis neemt af."

Toch zijn er ook zorgen, want in de verzorgingshuizen is de situatie nog altijd verontrustend, vindt Bruinooge.