Texelse boeren in coronatijd: minder vraag en kelderende prijzen

De belangrijkste gevolgen van de coronacrisis moeten voor Arjen nog komen. Restaurants zijn namelijk de grootste afnemers van het lamsvlees. Als die dichtblijven zal de prijs van het vlees dalen. "De afzet onder bewoners op het eiland is heel klein, dus blijven we met het lamsvlees zitten. We kunnen misschien nog lamsvleespaketten gaan bezorgen bij mensen aan de overkant die normaal gesproken naar Texel komen om het hier te kopen."

Arjen Boerhorst is schapenboer op Texel. De lammertijd zit er bijna op. "Het was anders dan anders. In de lammertijd komen er normaal gesproken altijd bezoekers, maar die waren er nu niet. En ook onze boerencamping is leeg, stil hoor."

Bert krijgt wel hulp aangeboden. "Lokale grootwinkelbedrijven hebben ons benaderd om onze asperges te verkopen. We gaan zelf op bestelling asperges leveren en we kunnen leveren voor afhaalmaaltijden van restaurant."

Aspergeteler Bert Keijser zit een beetje in hetzelfde schuitje. Hij is voor de afzet van zijn witte goud ook afhankelijk van de restaurants, en de toeristen die het bij hem kopen. "De Tesselaar eet maar mondjesmaat asperges, daar kan ik niet van leven. Het zijn onzekere tijden, ik loop al drie weken gestresst rond."

Niet alle boeren op Texel merken direct de gevolgen van de coronacrisis. Marco Zoetelief is agrariër op Texel. Hij is druk bezig met het afvoeren van uien en het poten van aardappelen. "De uienprijs is goed, mensen moeten toch eten."

De oogst van zijn pootaardappels was vlak voor de crisis weg, net op tijd dus. Het is de vraag hoe groot de vraag zal zijn in het najaar. "Ik verwacht dat de pootaardappelprijs komend najaar ook zal dalen. Voor ons komt de klap dus later," zegt Marco.

Melkprijs niet gekelderd

Koeienboer Robin Voorend heeft een boerderij bij Den Hoorn. De stal is leeg en de koeien lopen lekker buiten in de wei. Hij merkt niet zoveel van de coronacrisis. "De melkprijs is iets gezakt, maar ik verwacht niet dat die meer omlaag gaat. Melk en kaas zijn toch een eerste levensbehoefte."

Wat anders is dan normaal is dat zijn twee kinderen thuis zijn. De jongste zit in de kinderwagen en staat naast Robin in de schuur. De oudste van vijf gaat vaak mee op de tractor. "Het is niet altijd even praktisch, maar het is wel gezellig."