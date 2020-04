Onze sporters in het buitenland: Joost van Aken

OSNABRÜCK - In de serie 'Onze sporters in het buitenland' gaan we op zoek naar Noord-Hollandse sporters die actief zijn buiten de landsgrenzen. Zij vertellen over hun ervaringen. Deze keer spraken we met Joost van Aken. De Haarlemmer speelde eerder voor onder andere HFC Haarlem, Ajax en sc Heerenveen. Hij voetbalt nu in Duitsland.

"De mensen zijn voetbalgek in Engeland", vervolgt Van Aken. "Voetballers worden daar op handen gedragen. Ze accepteren veel van voetballers. Het is fijn dat voetballers in Engeland buiten de club met rust worden gelaten. Ze kijken er daar niet van op als een voetballer bij ze om de hoek woont."

Daarin merkt hij wel verschil met Nederland. "Nederlanders hebben vrij snel een mening over een voetballer: 'Hij is een voetballer en rijdt in een grote auto. Dus het zal wel een arrogante man zijn.' In Engeland vinden ze het alleen maar mooi als een voetballer in een grote auto rijdt. Mensen laten het daar ook makkelijker langs zich heen gaan."

Uitwedstrijden van Sheffield Wednesday zijn steevast uitverkocht. "De club kreeg vaak klachten van supporters dat er te weinig plekken beschikbaar waren. Er zitten wel drie- tot vierduizend man in een uitvak." De mooiste wedstrijd voor Van Aken tot nu toe was de Steel City Derby thuis tegen Sheffield United. "Dat was echt een bijzondere wedstrijd om te spelen en mee te maken. Het resultaat was helaas niet goed (4-2 verlies red.). Desondanks is het toch een ervaring die je meeneemt in de rest van je carrière."

"Ik had lange tijd niet gevoetbald en wilde naar een club waar de kans groot was dat ik wekelijks zou spelen", vervolgt Van Aken. "Ik zat er niet op te wachten om elke wedstrijd op de bank of de tribune te moeten zitten."

Coronacrisis

Van Aken speelde twintig van de mogelijke drieëntwintig wedstrijden voor Osnabrück. Sinds begin maart ligt de competitie net als in de rest van Europa stil. Desondanks wordt er wel getraind op de club. "We zijn sinds twee weken weer begonnen. De trainingen zijn op de maatregelen aangepast. We trainen in kleine groepjes, we houden anderhalve meter afstand en we hebben per drie man onze eigen kleedkamer. Bij aankomst op de club wassen we onze handen en als we weggaan. Op de club mogen we niet douchen. We kunnen dus wel iets doen qua training, maar het blijft gek. We werken vooral aan onze conditie", schetst Van Aken de situatie.

Mede door de coronacrisis is er voor Van Aken nog geen duidelijkheid over zijn toekomst. "Het zou kunnen dat ik na dit seizoen bij Sheffield terugkeer of naar een andere club ga. Op dit moment houd ik beide opties open. Ik heb vanuit Sheffield nog geen plannen vernomen. We zouden een gesprek hebben, maar dat is door de coronacrisis uitgesteld."