Polsstokhoogspringer Menno Vloon traint in de tuin van zijn trainer

Samen met zijn vriendin is Vloon ingetrokken in het tuinhuisje van zijn trainer, meldt de NOS. In de achtertuin ligt een bijna volwaardige hoogspringbaan. "Ik heb de aanloop zelf drie jaar geleden gemaakt om wedstrijden te organiseren", zegt de atleet. "Wat we hier hebben gecreëerd is het beste wat we nu kunnen doen."