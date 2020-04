Plofkraak op stortautomaat Amsterdam, twee mannen aangehouden

AMSTERDAM - Op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord is vannacht een plofkraak gepleegd op een stortautomaat van de Rabobank.

De stortautomaat raakte zwaar beschadigd. Een getuige meldt dat hij rond half vier een harde knal heeft gehoord. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie heeft onderzoek uitgevoerd bij de automaat.

Even verderop, ter hoogte van een parkeerterrein, is door de politie een achtergelaten motorscooter gevonden.

Te voet gevlucht

De twee personen waren na de plofkraak te voet gevlucht onder het viaduct van de Waddenweg door en gooiden twee mijnwerklampjes weg. De politie zette de achtervolging in en kon de twee verdachten aanhouden. Beide mannen zijn overgebracht naar een cellencomplex.

De ravage bij de afstortkluis van de Rabobank is groot. DE stukken metaal lagen tientallen meters verder in het gras. Of de daders van de plofkraak ook daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt is onbekend.