Opslagloods voor boten in Aalsmeer volledig uitgebrand: overslag naar kantoor voorkomen

Aalsmeer - In een opslagloods waar onder andere boten stonden, aan de Zwarteweg in Aalsmeer, heeft vannacht een felle brand gewoed.

De brandweer kreeg de melding even voor één uur binnen en kon de loods niet meer redden. De brandweerlieden zijn lang bezig geweest om te voorkomen dat de brand over zou slaan naar een nabijgelegen kantoor, waar ze uiteindelijk in zijn geslaagd.