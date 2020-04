Man zwaargewond bij steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij op het Agatha Christiesingel in Amsterdam Zuidoost is vanavond een man zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer is op straat aangetroffen. Voor de hulpverlening is ook een traumateam opgeroepen. Na de reanimatie is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Beelden

Op sociale media gaan beelden van het slachtoffer kort na het incident rond. Op de video roept een persoon die in een auto zit: "Mannen gaan dede (dood) hier in de Bims (Bijlmer)." Hij richt zijn camera vervolgens op het slachtoffer. Op de achtergrond zijn toeterende auto's te horen.

De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. De recherche doet ter plaatse onderzoek. Getuigen die nog niet met agenten hebben gesproken, worden verzocht te bellen met 0900-8844.