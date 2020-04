Haarlem Sokkenactie voor verpleegkundigen loopt lekker: "Een klein beetje herkenning voor de patiënten "

HAARLEM – Terwijl Pepita de Vries een compleet veiligheidspak droeg op de corona-afdeling van het Spaarne Gasthuis, werd zij toch herkend door een coronapatient, en wel door haar vrolijke sokken. Toen zij dit vertelde aan collega's was de actie Held Op Sokken snel geboren.

Quote "Een beetje herkenning is voor corona patiënten voldoende" Verpleegkundige pepita

"Een klein beetje herkenning is voor de patienten op de corona-afdeling voldoende", zegt verpleegkundige Pepita. "Zo weet de patiënt wie er bij hem staat, anders lijken we net robotten en dat is niet altijd even prettig." Na het begin van de Held Op Sokkenactie werd er een oproep gedaan die aansloeg. Binnen korte tijd was er genoeg geld verzameld om iedere verpleegkundige in het Spaarne Gasthuis van kleurrijke sokken te voorzien – ook buiten de corona-unit.

Alle verpleegkundigen op Held Op Sokken Inmiddels wordt er flink buiten de grenzen van Haarlem gedacht, want zou het niet mogelijk zijn om alle verpleegkundigen in Nederland Held Op Sokken te geven. "Mensen kunnen sokken schenken", zegt initiatiefnemer Lisa, "maar we zijn eigenlijk meer op zoek naar grotere partijen zoals nu met Hingly." Toen dit sokkenbedrijf via Instagram hoorde van de actie twijfelden ze geen moment en gingen ze aan de slag. Speciale Held op Sokken-sokken "Er werden speciale Held Op Sokken-sokken ontwikkeld, die nu zijn geleverd in het ziekenhuis", zegt Emilie het bedrijf. "Het idee was om zoveel mogelijk vrolijke kleuren te gebruiken, zodat de sokken echt heel herkenbaar zijn, én vrolijk." Op de vraag of ze straks voor alle verpleegkundigen in Nederland deze speciale sokken kunnen maken moet ze lachen: "Ik denk het wel. We kunnen zeker nog opschalen. Het zou echt supergaaf zijn als dat lukt."

Steunen "Als mensen ons willen steunen, kunnen ze ook geld doneren, zodat wij verantwoorde sokken kunnen aanschaffen. Hiernaast zijn we de 1 plus 1 actie gestart. Wat betekent dat je twee paar sokken koopt: één voor jezelf en de andere doneer je aan het ziekenhuis. En als we Nederland hebben gehad, gaan we daarna vrolijk over de landsgrenzen", vertelt Lisa