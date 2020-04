Van de markt naar de woonwijk: orgelman Jeroen trekt door Hoorn

HOORN - Nu de zaterdagmarkt noodgedwongen flink is ingekrompen, is orgelman Jeroen van Baden op trektocht. Op de markt kan hij niet staan, en daarom verrast hij mensen aan hun voordeur. Jeroen: "Het is zo stil in de stad, dus we komen nu naar de mensen toe!"

"De mensen die ons normaal gesproken in de stad een warm hart toedragen, komen we nu verwennen met muziek. Ik speel de laatste tijd ook veel voor zorginstellingen, gehandicapten; mensen die het moeilijk hebben", vertelt Van Baden.

NH Nieuws

Als hij zaterdagmiddag over de Venenlaan in Hoorn een ronde maakt, is er geen voordeur die gesloten blijft. Jeroen: "Ik ben hier zelf opgegroeid in het Venenlaankwartier, dus je komt helemaal thuis tussen de bekende mensen."