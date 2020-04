Haarlem Geen speld in hooiberg, wel 5000 kilo gratis stro voor manege: "Echt ontzettend lief''

HAARLEM - De manege van Bea Vosse heeft het zwaar in deze tijd. Bea mag geen lessen geven en het verhuren van koetsen en rijtuigen is ook niet toegestaan, en dat terwijl haar twintig paarden wel flink stro blijven gebruiken. Om haar in ieder geval de komende maand genoeg lucht te geven, kreeg Bea vandaag een gulle gift.

Michael van der Putten

Opgestrooide stallen "De paarden zijn superblij met het stro", zegt Bea enthousast." Het is fijn als paarden opgestrooide stallen hebben. Ze kunnen er lekker op staan, en natuurlijk zachter slapen. Het sro eten doen ze niet, hoogstens knabbelen. En, het houdt ze bezig." Dat bezighouden is nodig. Normaal lopen er veel kinderen rond op de manege om de de ruim twintig paarden te verzorgen of er zijn lessen. Maar nu mag dat niet. Snel weer open "We hopen echt dat we weer snel kunnen beginnen met lessen, al is het in afgeslankte vorm. We hebben nu nul inkomsten en alleen al dit stro – waar de paarden ongeveer een maand mee doen – kost ongeveer 550 euro. En dan heb ik het nog niet over het voer." Volgens Bea merken de paarden vrij weinig van alle coronaperikelen: "Al is het voor de paarden natuurlijk wel stukken rustiger", zegt Bea, "maar, ik denk wel dat ze alle aandacht missen van de kindjes die hier normaal komen. Ja, dat merken ze wel."