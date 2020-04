Eigenaar camerawinkel ontdaan na derde ramkraak: "Een heel onplezierig gevoel"

ALKMAAR - Mede-eigenaar Peter Dekker van Cameraland in winkelcentrum De Hoef, is niet blij na de derde ramkraak die vannacht plaatsvond. Bij de inbraakpoging werd niets buitgemaakt. Wel is er veel schade. "Een heel onplezierig gevoel."

"Eerst zijn ze aan het verkennen geweest met een scootertje", legt Dekker uit. "Daarna zijn ze met een kleine bestelauto hiernaartoe gekomen. Met een paar keer heen en weer rijden hebben ze geprobeerd de pui binnen te komen, maar dat is niet gelukt. Omdat de politie er zo snel bij was, is het niet gelukt om binnen te komen."

Quote "Die mensen zijn gewoon niet goed bij hun hoofd" Omwonende winkelcentrum de hoef

De omwonenden van winkelcentrum De Hoef zijn verontwaardigd over de derde ramkraak. "Heel erg, die mensen zijn gewoon niet goed bij hun hoofd, is mijn idee", analyseert een vrouw de gang van zaken. "Dan ga je dit soort dingen doen." Een buurman die vlak boven de winkel woont, werd wakker van het kabaal: "Je zit echt stijf in je bed. Je hoort alleen maar glasgerinkel en het hele pand staat te trillen, daar word je niet vrolijk van!"

Zwaardere beveiliging Cameraland heeft al mistgeneratoren voor als dieven binnen komen, beveiligingscamera's en buiten rampalen. Maar dat is blijkbaar niet genoeg om criminelen te ontmoedigen. Eigenaar Dekker: "We gaan extra rampalen plaatsen in overleg met de verzekeringsmaatschappij. Alles gaat nog zwaarder beveiligd worden."