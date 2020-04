Geen Huizer derby: "Juist op dit soort dagen merk je impact coronacrisis"

HUIZEN - Al maanden had HSV De Zuidvogels zaterdag 18 april met rood omcirkeld. Vandaag zou de Huizer derby tegen SV Huizen gespeeld worden. "Het is echt een dorps-ding. Je hebt mensen die voor Huizen zijn en mensen die voor Zuidvogels zijn. Die komen dan bij elkaar", aldus voorzitter Pieter Reijneker.

Door de coronacrisis ligt het amateurvoetbal voorlopig stil. De verwachting was dat het vandaag een drukte van belang zou zijn geweest op het sportcomplex. Er werden zo'n 2000 toeschouwers verwacht. "Juist op dit soort dagen merk je dat de coronacrisis een enorme impact heeft. Het is haast niet voor te stellen", aldus bestuurslid Hans van Diest.

Reijneker stelt dat de gezondheid op dit moment het allerbelangrijkste is. Zorgen heeft hij nog niet, maar hij stelt wel dat het spannend is. "Wij hebben een goede gemeente die achter ons staat. Wij hebben als club drie inkomstenbronnen: contributie, de baromzet en de sponsoren. Onze bar staat nu op nul. Als dit lang gaat duren dan gaan er ook een keer leden komen die zich afvragen waarom zij nog contributie betalen. Dat is een heel terechte vraag. En natuurlijk zijn onze sponsoren de ondernemers uit het dorp. Er zijn er zat die het moeilijk hebben. Waarvan de omzet is gehalveerd of nog veel meer. Dat maakt het lastig op dit moment."