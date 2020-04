Leerlingen van SG Newton vallen in de prijzen bij landelijke scholenwedstrijd

HOORN - Twee leerlingen van Scholengemeenschap Newton in Hoorn zijn gisteren in de prijzen gevallen tijdens de STEAM Cup Challenge. Jade en Maud wonnen de prijs voor ´Meest Creatieve Team´ met hun uitvinding waarbij de toetsen van piano's en keyboards kunnen oplichten als die toetsen gespeeld moeten worden.

"Er was één inzending die er qua creativiteit echt voor mij uitsprong", zegt Jeroen Borgsteede van Slim.nl, die de prijs mocht uitreiken. "Wat ik heel knap vond aan dit team is dat ze een invalshoek hadden gekozen die wij in al die jaren nog niet eerder hebben gezien."

In de afgelopen tijd zijn er steeds meer piano's en keyboards op openbare plekken neergezet. Een aantal mensen weet hoe ze die kunnen bespelen, maar voor een beginner wordt het met de uitvinding van de Hoornse leerlingen ook mogelijk om het instrument te bespelen.

"Ik ben heel benieuwd of zij ideeën hebben om dit uit te bouwen, met veel verschillende liedjes. Zodat iedereen zoveel mogelijk muziek kan maken, waar daar worden we allemaal wel een beetje blij van, denk ik", laat Borgsteede weten.

Online finale

De STEAM Cup Challenge wordt jaarlijks gehouden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor mbo-studenten. Docenten gaan met hun klas of een deel daarvan aan de slag met een microcomputer. Het thema van dit jaar was Smart City.

De deelnemers moesten een zo creatief mogelijke oplossing bedenken en uit te werken met dit thema. Aan de wedstrijd deden ruim 70 scholen uit heel Nederland mee. Normaal gesproken zou de finale bij Nemo in Amsterdam worden gehouden, maar door de coronacrisis vond de finale dit jaar online plaats.

Hieronder kun je prijsuitzending bekijken. Het onderdeel waar Jade en Maud in de prijzen vielen begint na 5 minuten.