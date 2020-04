Donatiebox voor ernstig zieke Björn (31) gestolen: "Zo triest"

BEVERWIJK - Een box waarin geld ingezameld kan worden voor de ernstig zieke Björn uit Beverwijk, is gestolen. De donatiebox stond vanmorgen bij een bloemenkraampje op de markt toen de eigenaar van de kraam even snel wegliep om iets te halen. In dat onbewaakte moment nam iemand de box mee.

"Toen we terugliepen naar de kraam vertelde een chauffeur dat er iets van het tafeltje gejat was. Ik ben toen nog gaan kijken of iemand er mee zag lopen. Maar dat was tevergeefs", vertelt Bas, de eigenaar van de bloemenkraam.

Het nieuws over de diefstal komt bij Selly, de zus van Björn, hard aan: "Bizar! En zo triest", vertelt ze.

Ondanks dat er geen groot bedrag in de donatiebox zat, wil ze het er niet bij laten zitten: "Mensen gooien er meestal kleingeld in, maar toch gaan we aangifte doen."

Amerika

De 31-jarige Björn lijdt aan een zeldzame vorm van kanker in zijn rug en heeft al zijn hoop gevestigd op een behandeling in een Amerikaanse kliniek.

In Nederland is Björn na bestraling en een operatie volgens de artsen uitbehandeld. In een New Yorkse kliniek hoopt hij spoedig te starten met een doeltreffende behandeling, het toedienen van een medicijn genaamd ONC201 dat het zeldzame gen H3K27M in zijn lichaam moet uitschakelen.

NH Nieuws sprak de Beverwijker begin dit jaar. Tekst gaat verder na de video