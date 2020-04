Ajacied Eiting is wielerprofessionals te snel af in digitale wielerkoers

AMSTERDAM - Carel Eiting zorgde vrijdag voor een bijzondere prestatie door in een digitale wielerkoers een snellere tijd neer te zetten dan een aantal professionele wielrenners van Team Jumbo-Visma. De Ajacied was een minuut sneller dan namen als Steven Kruijswijk en Robert Gesink.

Eiting en wat ploeggenoten namen het in een circa drie kwartier durende koers op tegen wat renners van Jumbo-Visma via het online wielerplatform Zwift. De middenvelder eindigde in 43 minuten en was daardoor de snelste van de dag. Opvallend, omdat topcoureurs als Gesink en Kruijswijk er ruim 44 minuten over deden.