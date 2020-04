Bij Telstar zit vooral Glynor Plet met de coronacrisis in zijn maag

"Hij heeft twee jaar lang in Turkije individueel moeten trainen en dankte God op zijn blote knieën dat hij daar eindelijk vanaf was", licht de oefenmeester de situatie van zijn ervaren spits toe. "Maar na een half jaar bij Telstar is hij weer terug bij af en moet hij weer in zijn eentje met een bal kloten. Om die reden vindt hij het wel zwaar en dat begrijp ik ook wel."

"Je ziet bij een aantal jonge spelers dat zij merken dat ze hier misschien wel sterker van worden", legt Jonker uit bij NH Radio Sportcafé. "Dat komt omdat zij zes dagen in de week vooral fysiek veel doen. Er is eigenlijk maar één speler die het wat zwaarder heeft en dat is Glynor Plet."

Afgelopen zomer keerde de 33-jarige aanvaller na een afwezigheid van negen jaar terug bij zijn oude club in Velsen-Zuid. Hij had op dat moment niet verwacht dat de competitie begin maart stil zou komen te liggen. "Hj is ervaren en snapt dat het nodig is, maar komt er wel voor uit dat het zwaar valt. Na twee van zulke jaren in Turkije kan ik me voorstellen dat hij zich enorm heeft verheugd om lekker te kunnen voetballen. Voor niemand is deze situatie leuk, maar voor hem is het wel extra zuur."