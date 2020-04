Gemeente Medemblik sluit vanwege drukte weg af richting afvalbrengstation Middenmeer

"Het loopt vandaag de spuigaten uit op weg naar het afvalbrengstation", laat de gemeente weten. "Het is veel te druk. Hierdoor ontstaan onveilige situaties op de weg, bijvoorbeeld voor hulpdiensten en anderen die er voor hun werk gebruik van moeten maken."

HVC is op dit moment alleen nog te bereiken via de Koggenrandweg vanuit Medemblik. Verkeer uit andere richtingen wordt omgeleid. De gemeente gaat nakenden over aanvullende maatregelen als de drukte aan blijft houden.

"Het was te verwachten"

Op sociale media regent het reacties van inwoners van de gemeente die vaker zien dat het druk is op weg naar het afvalbrengstation. "Dat was te voorspellen dat het zo extreem druk zou worden", zegt een man. "Goed dat het zo gedaan wordt."

Een ander laat weten dat het ook doordeweeks druk is bij het station Middenmeer: "Van de week stond het al om 8.00 uur ook al vast op de rotonde. Er kon geen auto meer langs, en de weg achter de dijk was leeg..."