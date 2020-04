Een derde van getest personeel in Dijklander is besmet met coronavirus

HOORN/PURMEREND - In de afgelopen anderhalve maand zijn 33 medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis positief getest op het coronavirus. Ze vertoonden klachten die gerelateerd worden aan het virus en zijn naar huis gestuurd om uit te zieken. "Gelukkig kregen we geen personeelstekort", vertelt woordvoerster Edy Klaassen aan WEEFF.

De woordvoerster van het ziekenhuis kan niet bevestigen hoeveel personeelsleden er op dit moment thuis zitten. Wel onderhoudt het ziekenhuis intensief contact met de medewerkers die eerder positief testten op het coronavirus en gevraagd werd thuis te blijven.

"De medewerkers houden contact met hun leidinggevende en kunnen weer aan het werk als zij 24 uur klachtenvrij zijn", zegt Klaassen. "Afhankelijk van het herstel wordt gekeken of zij terug kunnen keren op hun eigen afdeling, of uit voorzorg naar een andere afdeling worden overgeplaatst."

Genoeg aanmeldingen gekregen

In totaal werden 118 medewekers getest op corona. Dit is een klein deel van de 3500 mensen die bij het Dijklander werken. Personeel werd alleen getest als zij serieuze klachten hadden die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus en in contact kwamen met patiënten.

"We hebben gelukkig niet te maken gekregen met een personeelstekort", vertelt Klaassen. "Ons eigen personeel heeft het kunnen opvangen, maar we hebben ook voldoende aanmeldingen gekregen van mensen buiten het ziekenhuis die hun steentje bij willen dragen."

De woordvoerster laat weten dat zij enorm blij zijn met de mensen die zich hebben aangemeld om het het personeel van het Dijklander in deze tijden bij te staan.