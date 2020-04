Telstar biedt 'Avondje Telstar' aan voor haar supporters

"Sinds vrijdagavond kan je de box bestellen", lichtte commercieel directeur Steef Hammerstein de actie toe bij NH Radio Sportcafé. "Op die manier willen we onze fans een avondje Telstar aanbieden. Het mooie aan deze actie vind ik dat we ook de lokale ondernemers steunen. Zij verzorgen het menu en je krijgt een topavond. Je kunt de box afhalen bij het stadion, want dan heb je direct een mooi uitje. Is dat onmogelijk, dan zijn we bereid om het tegen een kleine vergoeding bij je thuis af te leveren."

Het 'Avondje Telstar' te vinden in de fanshop van de eerstedivisionist. Bekijk het menu van het viergangendiner via deze link.