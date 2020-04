Organisator Dijkpop hoopt snel op duidelijkheid festivalseizoen: "Dubbel gevoel"

ANDIJK - "Zoals de situatie nu is, voelt het niet goed om door te gaan met organiseren", aldus festivalorganisator Rimbert Morsch van Dijkpop. De organisatie wacht de maatregelen van het kabinet af in de beslissing om het festival wel of niet door te laten gaan.

Burgemeesters uit grote steden deden gisteren al de oproep aan het kabinet om alle evenementen deze zomer af te gelasten, zo meldt de NOS. "We hebben er ook al over nagedacht om het festival te verplaatsen naar begin augustus. Naast dat dat een hele klus is omdat alles al gepland staat, blijft het ook dan onzeker of het wel door kan gaan", vertelt Morsch tegen NH Nieuws. De voorverkoop maakte in februari een vliegende start, voor het festival uit Andijk dat jaarlijks zeven duizend bezoekers trekt. Dit jaar zou in juli de 37ste editie plaatsvinden. Tekst gaat verder onder de video:

NH Nieuws

Ook andere West-Friese festivals, wachten de maatregelen van het kabinet af. "Als we zelfstandig de stekker eruit trekken, dan draaien we zelf voor de kosten op", vertelt organisator Wouter Maas van Zomerpop. "Een pandemie zijn we niet voor verzekerd. De contracten met artiesten zijn al rond en die kunnen alleen kosteloos komen te vervallen als de regering landelijke besluit om evenementen te cancelen." Anderhalvemeter-festival? Mocht de regering komende week besluiten om evenementen tot 1 september af te gelasten, wordt het voor Zomperpop een lastige beslissing. Het festival staat namelijk gepland voor 4 en 5 september. Maas: "Ik kan me niet voorstellen dat we dan al terug kunnen naar normaal. En een anderhalvemeter-festival organiseren? Dan zou praktisch bijna niet mogelijk zijn."

Quote "Als we het een jaar moeten uitstellen, dan is dat maar zo. Gezond blijven staat voorop" Rob van der molen, festivalorganisator

Ook voor de organisator van Outdoor Stereo Festival en Hoorn Zingt Hollands, dat in augustus zal plaatsvinden, is het afwachten. "De hele voorbereiding is al goeddeels rond. Zo ook de aanbetalingen voor artiesten, maar we wachten de berichtgeving van het kabinet af", aldus Rob van der Molen. "Als we het een jaar moeten uitstellen, dan is dat zo. Ik denk dat menig nuchtere West-Fries zich daarbij neer zal leggen. Laten we zorgen dat we gezond blijven."