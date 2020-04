Geen officiële onthulling Joods monument

Mediapartner RTV Amstelveen schrijft dat er nog geen nieuwe datum is geprikt. "Het is niet anders", zegt projectleider David Serphos: "maar nu het kunstwerk op tijd af is, wilden we het ook toegankelijk maken voor het publiek. Vanaf eind volgende week kunnen mensen het bezichtigen. Dan is ook de bestrating, nu nog aarde, aangepakt."

Ontwerp

Het monument is ontworpen door de Amstelvener Piet Cohen (84) en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een uit staal opgetrokken wand met daarop de namen en leeftijden van 165 mannen, vrouwen en kinderen.

Bovenop de wand leunt een een stalen replica die een half opengevouwen briefje moet voorstellen. Dat briefje staat symbool voor de vele wanhopige briefjes die Joden onderweg van doorgangskamp Westerbork naar concentratiekamp Auschwitz uit de trein wierpen.

Op de website Nooit Meer Teruggekomen zijn de namen te vinden van de 165 Amstelveners die de Jodenvervolging niet hebben overleefd.