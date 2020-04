Geen stunt voor Zonneveld bij eerste speelronde Home Tour

UITGEEST - Niels Zonneveld heeft vrijdagavond niet kunnen stunten in de eerste speelronde van de PDC Home Tour. In een poule van vier werd de darter uit Uitgeest laatste. Het was de eerste avond van de nieuwe thuiscompetitie van de dartbond. Jamie Lewis won de avond en gaat door naar de tweede ronde.

Niels Zonneveld

In het nieuwe toernooi darten vier spelers op een avond tegen elkaar. Ze doen dat thuis op hun eigen dartbord en het geheel wordt gestreamd via de website van de bond. De beste van de avond gaat door naar de tweede ronde, waarvan nog niet precies duidelijk is hoe die eruit ziet. De Noord-Hollander begon zijn avond sterk en won met 3-5 van Welshman Jamie Lewis, de nummer zestig van de wereld.

In zijn tweede partij was de Peter Jacques te sterk voor Zonneveld. Met een paar hoge finishes - waaronder een 155 - liet hij de Noord-Hollander achter zich: 5-2.

De laatste partij van de Nederlander was tegen Peter Wright. Helemaal vlekkeloos verliep de partij niet: het internet van de commentator haperde halverwege, waardoor er twee minuten gewacht moest worden. Om de avond winnend af te sluiten had Zonneveld Wright moeten verslaan met 5-0 of 5-1. Dat lukte niet: de nummer twee van de wereld zette hem gemakkelijk opzij met 1-5. Daarmee werd Zonneveld laatste van de groep.